Концерт «Алисы» в Новосибирске отменен из-за несогласия музыкантов с введением QR-кодов

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Российская рок-группа «Алиса» отменила свой концерт в Новосибирске. Музыканты не согласны с введенным в регионе режиме QR-кодов. Об этом в среду, 27 октября, сообщили в лофт-парке «Подземка», где должно было пройти выступление.

— Концерт отменен, потому что вводятся QR-коды. Артисты с этим не согласны, они против QR-кодов. Билеты будут возвращены, — передает сообщение ТАСС.

Музыканты в Instagram заявили, что концерты в Новосибирске и Екатеринбурге отменили. Директор коллектива Кирилл Титов сослался на позвонивших организаторам в сибирском городе «неких административных чинов». Они сообщили, что концерт провести не дадут. Лидер «Алисы» Константин Кинчев отметил, что группа не согласна с введенными условиями проведения концертов и выступления проводить не будет.

В Новосибирской области с 30 октября по 7 ноября вводится режим нерабочих дней. Также с 30 октября начинает действовать система QR-кодов. Об этом во вторник, 26 октября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В период нерабочих дней прекращается обслуживание посетителей общепита в ночное время (с 23:00 до 06:00), на мероприятия с заполняемостью свыше 100 человек будут пускать только по QR-кодам.

С 30 октября приостанавливается работа аквапарков и зоопарков. Организациям с непрерывным циклом работы необходимо обеспечить необходимое количество работников на предприятии. В школах и детских садах во время нерабочих дней объявляются каникулы. Пожилых людей переводят на удаленный режим работу.