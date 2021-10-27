Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Памятник маршалу Павлу Рыбалко отреставрируют в столице в 2022 году

Виктория Сикерина

Город
Памятник маршалу Павлу Рыбалко отреставрируют в столице в 2022 году
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, улица Маршала Рыбалко, 1 Карта всех событий

Монумент маршалу бронетанковых войск СССР Павлу Рыбалко отремонтируют в 2022 году в Москве. Проект реставрации согласовали в Мосгорнаследии. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов в среду, 27 октября.

Специалисты очистят расположенный в районе Щукино памятник, восстановят отколовшиеся части, устранят царапины, трещины и другие дефекты, а также покроют его поверхность специальными защитными составами.

— В столице запланирован ремонт монумента, посвященного памяти легендарного маршала бронетанковых войск Павла Семеновича Рыбалко. Во время работ специалисты приведут в порядок все элементы памятника, в том числе гранитные плиты, посвятительную надпись, а также площадку с клумбами перед монументом, — передает официальный сайт мэра Москвы слова главы ведомства.

21 октября в столичном департаменте культурного наследия рассказали, что специалисты проведут ремонтные работы памятника Маршалу, Герою СССР, начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Советского Союза Сергею Бирюзову в Москве в следующем году.

Алексей Емельянов уточнил, что специалисты очистят стелу, удалят дефекты и отреставрируют каждую ее деталь.

Читайте также:
ПамятникиАлексей ЕмельяновСССР
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Все мнения
О проекте