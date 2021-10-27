Памятник маршалу Павлу Рыбалко отреставрируют в столице в 2022 году

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Маршала Рыбалко, 1 Карта всех событий

Монумент маршалу бронетанковых войск СССР Павлу Рыбалко отремонтируют в 2022 году в Москве. Проект реставрации согласовали в Мосгорнаследии. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов в среду, 27 октября.

Специалисты очистят расположенный в районе Щукино памятник, восстановят отколовшиеся части, устранят царапины, трещины и другие дефекты, а также покроют его поверхность специальными защитными составами.

— В столице запланирован ремонт монумента, посвященного памяти легендарного маршала бронетанковых войск Павла Семеновича Рыбалко. Во время работ специалисты приведут в порядок все элементы памятника, в том числе гранитные плиты, посвятительную надпись, а также площадку с клумбами перед монументом, — передает официальный сайт мэра Москвы слова главы ведомства.

21 октября в столичном департаменте культурного наследия рассказали, что специалисты проведут ремонтные работы памятника Маршалу, Герою СССР, начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Советского Союза Сергею Бирюзову в Москве в следующем году.

Алексей Емельянов уточнил, что специалисты очистят стелу, удалят дефекты и отреставрируют каждую ее деталь.