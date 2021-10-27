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Фасады четырех зданий отремонтировали в Пресненском районе столицы

Виктория Сикерина

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Фасады четырех зданий отремонтировали в Пресненском районе столицы
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва
Россия, Москва, улица Красная Пресня Карта всех событий

Ремонт четырех фасадов завершили в Пресненском районе Москвы. Работы выполнили в рамках реализации комплексного благоустройства улицы Красная Пресня в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства в среду, 27 октября.

Специалисты очистили стены от пыли, грязи и краски, а также заделали, зашпаклевали и загрунтовали их.

— После обработали антисептическим составом и окрасили в соответствии с колористическим паспортом — документом, учитывающим цветовые решения и исторические характеристики домов, — отметили в пресс-службе ведомства.

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
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Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
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Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
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Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
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Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Участки улицы Красная Пресня и от Звенигородского шоссе до Третьего транспортного кольца благоустроили в сентябре 2021 года.

Здесь обновили асфальт на магистралях, отремонтировали пешеходные зоны, заменили систему освещения, организовали станции велопроката, поставили скамейки и мусорные контейнеры.

Также на данной территории предусмотрена высадка около двух тысяч деревьев и растений.

24 октября в пресс-службе комплекса рассказали, что специалисты создадут новую пешеходную зону и высадят яблоневые деревья в Пресненском районе в центре столицы.

Ремонтники вымостят кирпичом и брусчаткой благоустраиваемые территории. Также здесь появятся березы, липы, зеленые боскеты, спортивные и детские площадки, заведения общепита и круглогодичный бассейн на крыше.

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