Фасады четырех зданий отремонтировали в Пресненском районе столицы

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Россия, Москва, улица Красная Пресня Карта всех событий

Ремонт четырех фасадов завершили в Пресненском районе Москвы. Работы выполнили в рамках реализации комплексного благоустройства улицы Красная Пресня в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства в среду, 27 октября.

Специалисты очистили стены от пыли, грязи и краски, а также заделали, зашпаклевали и загрунтовали их.

— После обработали антисептическим составом и окрасили в соответствии с колористическим паспортом — документом, учитывающим цветовые решения и исторические характеристики домов, — отметили в пресс-службе ведомства.

1/4 Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы 2/4 Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы 3/4 Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы 4/4 Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Участки улицы Красная Пресня и от Звенигородского шоссе до Третьего транспортного кольца благоустроили в сентябре 2021 года.

Здесь обновили асфальт на магистралях, отремонтировали пешеходные зоны, заменили систему освещения, организовали станции велопроката, поставили скамейки и мусорные контейнеры.

Также на данной территории предусмотрена высадка около двух тысяч деревьев и растений.

24 октября в пресс-службе комплекса рассказали, что специалисты создадут новую пешеходную зону и высадят яблоневые деревья в Пресненском районе в центре столицы.

Ремонтники вымостят кирпичом и брусчаткой благоустраиваемые территории. Также здесь появятся березы, липы, зеленые боскеты, спортивные и детские площадки, заведения общепита и круглогодичный бассейн на крыше.