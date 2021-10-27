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Иммунолог объяснил, почему в России не сформировался коллективный иммунитет

Ирина Игнатенко

Общество
Иммунолог объяснил, почему в России не сформировался коллективный иммунитет
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Профессор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова иммунолог Михаил Костинов объяснил, почему в России не вырабатывается коллективный иммунитет.

Он отметил, что коронавирусная инфекция продолжает мутировать. Но изменчивость вируса — это нормальный процесс, который не представлял бы опасности, если бы количество людей, сделавших прививку, было больше.

— Если нет коллективного иммунитета, то заболевание будет распространяться — независимо от того, изменчив ли вирус. У нас нет достаточного количества вакцинируемых, чтобы мы могли противоборствовать, — отметил он в комментарии Life.ru.

При этом специалист добавил, что иммунитет не является пожизненным, поэтому необходимо не забывать о вакцинации через полгода.

По словам иммунолога, коллективный иммунитет означает не меньше 95 процентов вакцинированных, поэтому каждому необходимо задуматься и принять верное решение.

До этого вирусолог рассказал, как определить людей с поддельными сертификатами о вакцинации.

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