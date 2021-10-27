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Врач Продеус предупредил об угрозе «бесконечных» волн коронавируса

Анастасия Колоскова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач Продеус предупредил об угрозе «бесконечных» волн коронавируса
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Человечество не сможет победить коронавирус при нынешних темпах вакцинации, а если они сохранятся, то мир ждет бесконечное число волн COVID-19. Об этом заявил врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.

Специалист отметил, что люди, не сделавшие прививку, служат так называемой площадкой для вируса, где он меняется, преобразовываясь в новые штаммы. Эта ситуация послужит для инфекции неиссякаемым ресурсом.

— Пока у нас в голове не будет некой нормы, что надо вакцинироваться, мы ничего не изменим. Мне жаль людей, которые погибают и болеют, но, к сожалению, люди должны сами осознать происходящее, — заявил Продеус в интервью радио Sputnik.

До этого инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коронавирус останется навсегда и с ним так или иначе столкнется каждый человек. Он отметил, что коронавирусная инфекция уже распространилась на все страны, поэтому вирус в любом случае сохранится и будет передаваться. Вопрос лишь в том, с какой скоростью будет меняться болезнь в дальнейшем.

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