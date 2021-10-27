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Институт ядерной медицины в Химках оснастили самым современным оборудованием

Ирина Игнатенко

Общество
Институт ядерной медицины в Химках оснастили самым современным оборудованием
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Центр для лечения онкобольных в химкинском Институте ядерной медицины получил самое современное оборудование, которое необходимо для лечения онкологических заболеваний. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, который посетил центр 26 октября вместе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

По словам Воробьева, под крышей онкологического центра в Химках удалось собрать самых талантливых специалистов, которые живут в Московской области.

— Очень надеюсь, что центр будет работать на полную мощность. Это всегда очень важно и для практики, и для количества спасенных жизней. Ну а наша задача — поддерживать в том числе частную медицину через ОМС, — отметил он.

Руководитель региона подчеркнул, что в подобных центрах творятся чудеса, которые продлевают жизнь людей.

В свою очередь Валентина Матвиенко подчеркнула, что этот центр существует не только для людей с большим достатком, он доступен для всех больных, передает «360».

Институт ядерной медицины в Химках является подразделением АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга). Это крупнейший центр в России и один из крупнейших в Восточной Европе.

Ранее врач перечислил онкозаболевания, которые часто встречаются у россиян.

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