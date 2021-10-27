Профессор объяснил, из-за какого продукта после еды повышается давление

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Питаться так, чтобы снизить риски подъема артериального давления, в современном мире невозможно. Все дело в соли, которая повышает давление и содержится почти во всех употребляемых человеком продуктах. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал доктор медицинских наук, профессор, руководитель временного COVID-госпиталя при Клинической больнице «РЖД-Медицина» имени Семашко Заур Шугушев.

По его словам, поваренная соль в продуктах увеличивает объем циркулирующей крови в организме и тем самым повышает артериальное давление. Поэтому если человек хочет подобрать максимально безопасные продукты для профилактики и лечения гипертонии, в них должно содержаться минимальное количество соли.

— Известно, что пять и меньше граммов соли в сутки способствуют снижению артериального давления. Но в современных рекомендациях строчка о рекомендуемом количестве соли пропала, к сожалению. Современная пищевая промышленность выпускает почти все с солью. Невозможно жить в современном мире и питаться продуктами, которые не содержат соль. И по сути, стремиться к грани в менее пять граммов соли в сутки почти невозможно. Нет таких продуктов и пищевых добавок, которые могут снизить артериальное давление, — рассказал Шугушев.

Гастроэнтеролог, диетолог центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Наталья Стукова рассказывала, что соль — крайне важный элемент питания, который влияет на здоровье человека. Отказ от употребления соли может привести к проблемам со здоровьем и даже смерти из-за развития нарушения водно-солевого обмена.