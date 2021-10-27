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Геннадий Онищенко оценил идею сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной для всех

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМВакцинация от коронавируса
Общество
Геннадий Онищенко оценил идею сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной для всех
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Идея о том, чтобы обязательно привить от коронавируса почти всех россиян, причем бесплатно даже в частных клиниках, — это «правильное предложение». Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал вице-президент Российской академии образования, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

— Тот факт, что эти компании обращаются, говорит о том, что в обществе созревает понимание необходимости не читать какие-то глупости в интернете и противопоставлять себя предложенным властью мерам. Если говорить о Москве и Санкт-Петербурге, то тут частные клиники не нужны. У нас достаточно государственных прививочных пунктов и бесплатной вакцины. Прививаться нужно всем независимо ни от чего. Это проверенная многими годами практика. Мы только на ковиде начали тесты проводить и напряженность иммунитета смотреть, а до этого от других болезней просто прививали. И это оправдывало себя, — прокомментировал специалист.

Речь идет о предложении Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Они направили письмо вице-премьеру России Дмитрию Григоренко. В качестве мер борьбы с COVID-19 бизнес предложил отказаться от закрытия магазинов в нерабочие дни и переходить к обязательной и всеобщей вакцинации. Также в организациях высказали мнение, что россияне должны иметь возможность бесплатно прививаться как в государственных, так и в частных клиниках.

По мнению Онищенко, нерабочие дни россиянам действительно стоит использовать с пользой и сходить привиться. Также он добавил, что авторам инициативы стоит и со своей стороны взять обязательства. Обеспечить пункты вакцинации прямо на работе, соблюдать эпидемические меры и сохранить за сотрудниками рабочие места.

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