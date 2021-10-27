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Вакцинацию россиян от коронавируса предложили сделать обязательной для всех

Юлия Курганова

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Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Вакцинацию россиян от коронавируса предложили сделать обязательной для всех
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний-интернет торговли (АКИТ) предложили сделать вакцинацию россиян от COVID-19 фактически обязательной и бесплатной для всех. Об этом сказано в письме организаций вице-премьеру России Дмитрию Григоренко.

Так, в качестве мер борьбы с коронавирусом бизнес предложил отказаться от закрытия магазинов в нерабочие дни и переходить к обязательной и всеобщей вакцинации. Также в организациях высказали мнение, что россияне должны иметь возможность бесплатно прививаться как в государственных, так и в частных клиниках.

Авторы письма указали, что период с октября по декабрь — это высокий сезон в торговле, и некоторые компании в это время зарабатывают до 50 процентов годовой выручки. И закрытие магазинов негативно повлияет на предприятия и на экономику страны.

Организации отметили, что отрасль разработала регламент функционирования в пандемию, а также призвали обратить внимание на опыт стимулирования вакцинации в других странах, передают «Известия».

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Мишустин поручил регионам заранее прогнозировать ситуацию с COVID-19. Он отметил, что надо действовать на опережение, во взаимодействии с санитарными врачами принимать оперативные решения. Очень важно заранее прогнозировать все потребности в койках, препаратах и наращивать темпы вакцинации.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

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