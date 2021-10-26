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Мишустин поручил регионам заранее прогнозировать ситуацию по COVID-19

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Мишустин поручил регионам заранее прогнозировать ситуацию по COVID-19
Фото: Правительство РФ

Регионам страны необходимо заранее прогнозировать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 26 октября.

— Надо действовать на опережение, во взаимодействии с санитарными врачами принимать оперативные решения. Но очень важно заранее прогнозировать все потребности в койках, препаратах и наращивать темпы вакцинации, — рассказал председатель правительства.

Это, по его словам, является наиболее надежным способом защитить свое здоровье. Данные рекомендации важно исполнять, но многое зависит и от действий на местах, приводит слова Мишустина РИА Новости.

За последние сутки в России выявили 36 446 новых случаев COVID-19. При этом у восьми процентов не обнаружены клинические признаки заболевания.

Количество смертельных случаев составило 1106. Российские врачи при этом вылечили от коронавируса 26 973 пациента.

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20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

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