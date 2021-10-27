Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Боец Джефф Монсон рассказал, почему ему нравится быть гражданином России

Ирина Игнатенко

Общество
Боец Джефф Монсон рассказал, почему ему нравится быть гражданином России
Фото: Вечерняя Москва

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон рассказал, почему ему нравится быть гражданином России. Гражданином РФ он стал три года назад.

Он признался, что считает неверным утверждение, что родиной человека может быть лишь то место, где он родился. Переезд в Россию Джефф Монсон называет своей судьбой.

— Россия очень красивая — Ингушетия, Сибирь... Санкт-Петербург — вообще один из самых прекрасных городов на Земле. Но это не главное, за что я люблю Россию. Я люблю ее главным образом из-за людей, у которых есть душа. Они отличаются от жителей любой другой страны, где я был, — пояснил он в комментарии ФАН.

Он добавил, что чувствует себя здесь родным. По его словам, переезд в Россию — лучшее решение, которое он принял в жизни.

— И сейчас моя судьба — это жить в России, помогать детям — открыть бесплатные школы по борьбе для детей. Я хочу помогать людям, —заявил он.

Также российское гражданство получила уругвайская певица и актриса Наталия Орейро.

Читайте также:
гражданство Россиибоецполучение гражданства РФ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Все мнения
О проекте