Боец Джефф Монсон рассказал, почему ему нравится быть гражданином России

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Боец смешанных единоборств Джефф Монсон рассказал, почему ему нравится быть гражданином России. Гражданином РФ он стал три года назад.

Он признался, что считает неверным утверждение, что родиной человека может быть лишь то место, где он родился. Переезд в Россию Джефф Монсон называет своей судьбой.

— Россия очень красивая — Ингушетия, Сибирь... Санкт-Петербург — вообще один из самых прекрасных городов на Земле. Но это не главное, за что я люблю Россию. Я люблю ее главным образом из-за людей, у которых есть душа. Они отличаются от жителей любой другой страны, где я был, — пояснил он в комментарии ФАН.

Он добавил, что чувствует себя здесь родным. По его словам, переезд в Россию — лучшее решение, которое он принял в жизни.

— И сейчас моя судьба — это жить в России, помогать детям — открыть бесплатные школы по борьбе для детей. Я хочу помогать людям, —заявил он.

Также российское гражданство получила уругвайская певица и актриса Наталия Орейро.