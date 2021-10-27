Росреестр столицы принял более 470 тысяч заявлений в электронном формате за 2021 год

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Управление Росреестра по городу за три квартала 2021 года приняло 473 233 заявления в электронном формате на регистрацию прав или постановку на кадастровый учет объектов недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в среду, 27 октября.

Уточняется, что показатель за указанный период 2021 года превысил общий уровень прошлого года в 1,6 раза, то есть на +60 процентов.

— В условиях действия антиковидных мер, когда деятельность некоторых государственных структур ограничена, электронные сервисы позволяют обеспечить бесперебойную работу Росреестра. На примере прошлого года, после ограничения приема документов через центры госуслуг, мы сразу начали фиксировать значительный рост числа онлайн-заявлений. Так за три квартала текущего года число электронных обращений на 11,8 тысячи заявлений превысило показатель за весь 2020 год (461 377), — отметил руководитель Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Он подчеркнул, что в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября Управление продолжит принимать документы в дистанционном режиме на собственном официальном сайте или портале госуслуг.

Ранее стало известно, что за август 2021 года столичное Управление Росреестра зарегистрировало 10 743 договора ипотечного жилищного кредитования. В 2020 году этот показатель был на семь процентов меньше и составил 10 006 договоров.

Москва традиционно занимает первое место в России по количеству ипотек из-за высокого спроса на жилье. Не помешало даже изменение в льготной программе кредитования.