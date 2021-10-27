В Мещанском районе Москвы подобрали стартовую площадку по реновации

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Россия, Москва, улица Дурова Карта всех событий

Первую стартовую площадку для строительства объектов недвижимости по программе реновации жилищного фонда подобрали в Мещанском районе в центре столицы. Сюда планируют переселить горожан до 2028 года. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Сергей Левкин в среду, 27 октября.

По его словам, на выбранной территории специалисты возведут более 30 тысяч квадратных метров жилья.

— Центральный административный округ — один из самых сложных с точки зрения подбора стартовых территорий. На это влияет множество факторов, в том числе, плотная сложившаяся застройка. Площадка на улице Дурова, владение 3 позволит построить 32,5 тысячи квадратных метров для переселения жителей по программе реновации. Реализацию этого проекта запланировано завершить во втором этапе программы — до 2028 года, — заявил глава ведомства.

Также Сергей Левкин добавил, что 110 зданий в центре города включены в программу реновации. Так, в Мещанском районе предусмотрено расселение двух домов.

В настоящий момент специалисты строят и проектируют в ЦАО 11 многоэтажек. Их общая площадь оценивается примерно в 140 тысяч «квадратов».

Во вторник, 26 октября, заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, чтос января по октябрь текущего года в Москве по программе реновации под заселение передали 50 новых жилых корпусов.

По словам заммэра, общая площадь всех пятидесяти объектов составляет 594,7 тысячи квадратных метров.