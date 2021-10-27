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Терапевт рассказал об опасности легкого гриппа

Анастасия Колоскова

Общество
Терапевт рассказал об опасности легкого гриппа
Фото: Пресс-служба Госдумы

Легкая форма гриппа может быть чревата появлением осложнений, таких как пневмония, поражение сердца и сосудов и другими опасными болезнями. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, терапевт Азизхон Аскаров.

— Легкая форма гриппа также требует лечения, и человек точно так же должен находиться на домашнем режиме, поскольку это заболевание связано с воздушно-капельным путем передачи инфекции, — цитирует врача АиФ.

Терапевт отметил, что у человека, не вылечившегося до конца или при напряженной работе в период восстановления, может проявиться постинфекционный астенический синдром. В этом случае он испытывает слабость, сонливость, снижение умственной и физической работоспособности, быструю утомляемость, добавил Аскаров.

Врач посоветовал не пренебрегать прививкой от гриппа, чтобы предупредить заболевание или перенести его в легкой форме.

До этого врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как отличить коронавирус от ОРВИ, симптомы которых на ранней стадии совпадают.

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