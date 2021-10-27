Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Литотерапевт рассказала, какие камни приносят удачу и достаток

Ирина Игнатенко

Общество
Литотерапевт рассказала, какие камни приносят удачу и достаток
янтарь

Литотерапевт Анна Милашова рассказала, какие камни приносят удачу и финансовое благополучие.

По мнению специалиста, пирит занимает главенствующее место среди «сильных» камней, потому что внешне напоминает золото. По ее словам, он дает эмоциональный заряд, внутреннюю силу, уверенность, веру в себя. Он помогает человеку в достижении поставленных целей.

Цитрин тоже считается магнитом для финансовой удачи.

— С ним карьеру строить, бизнес новый открывать. Цитрин — отличный помощник в осознании себя и достижения глубинных целей, — пояснила Милашова в комментарии ФАН.

Поможет в решении финансовых проблем и янтарь.

По словам эксперта, янтарь усиливает интуицию и помогает достичь истинных целей. Он также способствует улучшению самочувствия и настроения.

Зеленый камень удачи хризолит привлекает не только деньги, но и изобилие во всем. Как говорит Милашова, благодаря этому минералу исчезнут некогда важные, но давно потерявшие актуальность цели. После избавления от всего лишнему, человек сможет двигаться вперед.

До этого астролог рассказала, кого 27 октября ожидают финансовые потери

Читайте также:
ДеньгиФинансыудача
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Все мнения
О проекте