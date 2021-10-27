Литотерапевт рассказала, какие камни приносят удачу и достаток

янтарь

Литотерапевт Анна Милашова рассказала, какие камни приносят удачу и финансовое благополучие.

По мнению специалиста, пирит занимает главенствующее место среди «сильных» камней, потому что внешне напоминает золото. По ее словам, он дает эмоциональный заряд, внутреннюю силу, уверенность, веру в себя. Он помогает человеку в достижении поставленных целей.

Цитрин тоже считается магнитом для финансовой удачи.

— С ним карьеру строить, бизнес новый открывать. Цитрин — отличный помощник в осознании себя и достижения глубинных целей, — пояснила Милашова в комментарии ФАН.

Поможет в решении финансовых проблем и янтарь.

По словам эксперта, янтарь усиливает интуицию и помогает достичь истинных целей. Он также способствует улучшению самочувствия и настроения.

Зеленый камень удачи хризолит привлекает не только деньги, но и изобилие во всем. Как говорит Милашова, благодаря этому минералу исчезнут некогда важные, но давно потерявшие актуальность цели. После избавления от всего лишнему, человек сможет двигаться вперед.

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