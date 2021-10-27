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Россиянам рассказали, как сэкономить на ЖКХ во время нерабочих дней

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Россиянам рассказали, как сэкономить на ЖКХ во время нерабочих дней
Фото: Авилов Александр / Агентство Москва

Во время объявленных нерабочих дней существует возможность сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг. Если квартира пустует более пяти дней подряд, можно запросить перерасчет у управляющей или ресурсоснабжающей компании. Об этом в среду, 27 октября, заявила доцент Финансового университета при правительстве РФ, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в ЖКХ Сусанна Киракосян.

Для этого должно соблюдаться еще одно важное условие — в квартире нет индивидуальных приборов учета (счетчиков) и отсутствует техническая возможность их установки, подтвержденная специальным актом.

— Единственным случаем, когда перерасчет будет сделан без такого акта или без поверки прибора учета, — это отсутствие всех проживающих в квартире по причине форс-мажора. Но потребуется доказать как отсутствие всех потребителей, так и факт форс-мажора. Все это предусмотрено пунктами 86–97 Правил предоставления коммунальных услуг № 354, — рассказала она «Российской газете».

Заявление на перерасчет необходимо подать не позднее 30 дней после окончания периода отсутствия в квартире. Пересчитывать сумму будут на основании количества дней, когда жилье пустовало и собственник не пользовался коммунальными услугами.

При этом отсутствие в квартире надо доказать, отметила Киракосян. По ее словам, для этого понадобятся авиа- или ж/д билеты, справка из стационара, справка о командировке, заверенная по месту работы, справка о временной регистрации или справка из садового/огородного товарищества.

До этого москвичам рассказали, кому положены льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ. Ими пользуются более четырех миллионов горожан, среди которых пенсионеры, инвалиды войны и студенты. Всего в городе свыше 60 категорий льготников.

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