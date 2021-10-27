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Андрей Бочкарев заявил о строительстве 300 домов по реновации в ближайшие три года

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев заявил о строительстве 300 домов по реновации в ближайшие три года
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Свыше 300 многоэтажек по программе реновации жилищного фонда возведут в столице в период с 2022 по 2024 год. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 27 октября, на заседании комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Мосгордумы.

Он подчеркнул, что реализация программы реновации — одна из основных и важных задач для правительства города.

— В ближайшие три года мы планируем построить более 300 жилых домов площадью порядка пяти миллионов квадратных метров, — заявил заммэра.

Андрей Бочкарев добавил, что проект строительства жилья обеспечат финансированием и реализуют в соответствии с запланированным графиком.

Заместитель мэра города уточнил, что реновация позволит обеспечить горожан новыми и современными квартирами, а также создать качественную и удобную городскую среду.

— До 2024 года планируется организовать переселение 155 тысяч москвичей, — заключил он.

В понедельник, 25 октября, Андрей Бочкарев сообщил, что по программе реновации в Москве строят 2,6 миллиона квадратных метров жилья, а еще три миллиона проектируется.

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