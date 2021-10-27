Музей Скрябина пригласил москвичей на «Ночь искусств»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

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Мемориальный музей А. Н. Скрябина 4 ноября станет участником акции «Ночь искусств». На страницах в социальных сетях музей представит специальную программу музыкальных произведений и рассказы о своей истории.

Откроет праздничную программу французский пианист Жан Редон, который представит слушателям «Вариации на тему Паганини» Брамса. В афише также ирландские танцы в исполнении инструментального квартета «Черный квадрат» и авторские сочинения композитора Алексея Рыбальника и Виталия Цымбалиса.

На YouTube-канале музея можно увидеть два выпуска прямого эфира, посвященного истории одного из старейших музеев Москвы — Мемориального музея Скрябина. Зрители получат ответы на следующие вопросы: как формировался музей, кто был его первым директором и как удалось сохранить подлинную обстановку квартиры Александра Николаевича.

Кроме того, музей представит в проекте «Музей онлайн» цикл виртуальных экскурсий по мемориальной квартире Скрябина и об экспериментальной электронной студии, работавшей в музее в 1970-е годы. Слушателям расскажут о каждой комнате квартиры композитора и об экспонатах, которые обычно не входят в «классические» обзорные экскурсии.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте музея.