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Наталья Касперская оценила уровень безопасности будущего «суперприложения» для госслужащих

Ирина Игнатенко

Общество
Наталья Касперская оценила уровень безопасности будущего «суперприложения» для госслужащих
Фото: Pixabay

Сооснователь Лаборатории Касперского Наталья Касперская не увидела технических сложностей в разработке «суперприложения» для чиновников, которое объединит все федеральные органы исполнительной власти, ЦИК, региональные структуры и государственные внебюджетные фонды.

По словам эксперта, если в этой разработке изначально будет хорошая защита данных, обеспечивать ее безопасную работу не составит труда. Она также добавила, что не видит технической сложности в создании подобного приложения.

— Такие приложения разрабатывались уже, и их на рынке много. И технической сложности в разработке данного приложения я не вижу, я думаю, это можно сделать. Вопрос в том, что они включат в функционал, — отметила она в комментарии Life.ru.

В свою очередь генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков добавил, что пользоваться сервисом с надежным уровнем безопасности, использующим целиком отечественное оборудование, безопаснее, чем использовать WhatsApp и Viber. Тем не менее затею с созданием «суперприложения» он считает неоправданно дорогой.

— На мой взгляд, это приложение неоправданно дорого и не слишком нужно. Это будет очень дорогая игрушка для очень небольшого количества людей, — отметил он в комментарии ОСН.

26 октября стало известно, что Минцифры объявило тендер на создание «суперприложения» для чиновников. Стоимость тендера составит почти 500 миллионов рублей.

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