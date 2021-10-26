Минцифры объявило тендер на создание «суперприложения» для чиновников

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Минцифры объявило тендер на разработку «суперприложения» для чиновников. Оно должно состоять из мессенджера, средства для видео-конференц-связи, почты, облачного хранилища и еще нескольких необходимых для работы инструментов. Стоимость тендера составит почти 500 миллионов рублей. Об этом во вторник, 26 октября, передает «Коммерсантъ».

Пока отечественные госслужащие пользуются приложениями от американской компании Microsoft. Внедрение отечественно разработки позволит уменьшить зависимость от санкций и повысит информационную безопасность. Пока система рассчитана на 100 тысяч пользователей.

Тендер продлится до 8 ноября, а его стоимость составляет 487,7 миллиарда рублей.

— Коммуникация — это ключевой процесс в работе, поэтому мы пришли к концепции «суперприложения» для чиновников. В нем будет функционал обмена мгновенными сообщениями, аудио- и видео-конференц-связь, работа с задачами и поручениями, обмен файлами, облачное хранилище, внутренний портал, работа с офисными документами и антивирусное ПО, — рассказал изданию директор департамента развития облачных сервисов и управления данными Минцифры Константин Гурзов.

Отмечается, что его можно будет использовать как на компьютере, так и устанавливать на личные мобильные устройства. Пробный вариант «суперприложения» для чиновников запустят в 2022 году в Росстате, в Пенсионном фонде, Минэкономики и фельдъегерской службе.

До этого сообщалось, что электронные паспорта в России будут двух видов. Об этом в понедельник, 18 октября, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Их начнут выдавать в виде смарт-карт и приложений с QR-кодом в трех регионах страны.