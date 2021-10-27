Экономист назвал причины укрепления рубля

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Заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов назвал причины роста курса рубля.

— Безусловно, это связано с последним решением Центрального банка, во многом вынужденного и во многом рефлексирующего относительно неуклонного высокоинфляционного уровня, — отметил он в комментарии RT.

По его словам, ранее Центробанк был предсказуем и относительно сдержан в своих решениях по повышению ключевой ставки. Последнее решение удивило многих и изменило ситуацию на финансовом рынке.

Экономист пояснил, что процедура увеличения ключевой ставки поддерживает рубль.

Кроме того, укрепление российской валюты происходит на фоне высоких цен на нефть и газ.

22 октября Центробанк РФ повысил ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта — до 7,5 процента годовых. Повышение ставки произошло в шестой раз за год.