На обсуждение москвичей вынесли 75 градостроительных проектов

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

На обсуждение жителей Москвы вынесли 75 градостроительных проектов. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в среду, 27 октября.

По ее словам, стартовал сбор мнений по объектам спорта, культуры и бытового обслуживания.

Проекты опубликовали на официальном сайте проекта «Активный гражданин». Познакомиться с ними можно до 9 ноября текущего года.

— На очередном этапе электронных общественных обсуждений представлены 75 проектов. Своим мнением жители поделятся относительно развития бывших промышленных зон, реализации спортивных и социальных объектов. Нам важно получать отзывы горожанам по всем проектам в нашем городе, — заявила председатель комитета.

Так, жители районов Печатники и Текстильщики смогут оставить отзыв об идее развития территории «Южный порт», а население Филимонковского поселения обсудит строительство лечебно-реабилитационного центра.

В Троицком административном округе Москвы пользователи портала рассмотрят проект спортивного парка, а в Нижегородском районе города — спортивный комплекс.

Также москвичи предложат программы развития инженерной инфраструктуры.

До этого стало известно, что пользователи «Активного гражданина» выбрали название для новой станции второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) у Комсомольской площади. Ее назвали Площадь трех вокзалов.