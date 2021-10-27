Диетолог рассказала, какие продукты стоит исключить из рациона в зимний период

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Зимой людям требуется специальное питание, так как организму нужны дополнительные питательные вещества, микроэлементы и витамины. Врач-диетолог Марина Макиша, рассказала, как стоит скорректировать питание в этот период.

Специалист отметила, что в это время уровень физической нагрузки снижается,поэтому рекомендуется есть меньше углеводов.

— Различные каши, макароны, хлеб и так далее в зимнее время лучше сократить, потому что будет меньше физическая активность и нам вот этой быстрой энергии нужно меньше, иначе она будет запасаться на боках в виде жира, — отметила она в комментарии Nation News.

Также стоит избегать частых чаепитий с различными сладостями.

Специалист добавила, что зимой необходимо компенсировать недостаток свежих овощей и фруктов. Поэтому стоит обратить внимание на замороженную продукцию — брокколи, цветную капусту, фасоль, горошек и так далее. То же самое относится к фруктам и ягодам.

Кроме того, в зимний сезон особое внимание нужно уделить витамину D и рыбе: подойдет жирная рыба из северных морей.

До этого диетолог пояснила, несет ли вред полный отказ от сахара.