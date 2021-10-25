Диетолог озвучила, несет ли вред полный отказ от сахара

Фото: pixabay.com

Если кто-то из россиян решит не употреблять сладости и отказаться от сахара в напитках, никакого вреда организму он этим не нанесет. Необходимая ежедневная норма потребления этого продукта будет достигнута другим способом. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.

— Полный отказ от сахара в чистом виде не несет вред. Мы его в любом случае получаем из всех продуктов питания, которые употребляем. Мозг питается исключительно глюкозой, поэтому он все перерабатывает в сахар. А так мы везде едим «скрытый» сахар — в колбасе, например, соусе, даже там, где мы его и не ожидаем увидеть. Часто производители продуктов указывают в составе не количество сахара, а углеводов. Поэтому россияне часто перевыполняют ежедневную норму сахара, — отметила специалист.

В Роспотребнадзоре рассказали, какими продуктами россиянам стоит заменить вредные сладости. Об этом сообщала эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Кира Глинка. В этот список попали орехи, сухофрукты, мед, горький шоколад, зефир, пастила и мармелад.

А вот недостаток соли в рационе питания может проявляться физическим недомоганием и проблемами со здоровьем. Например, при таком дефиците может болеть и кружиться голова, а сердце работать с нарушениями. Как рассказала «ВМ» рассказала гастроэнтеролог Наталья Стукова, соль, принимает участие в обменных процессах на уровне клеток, поэтому крайне необходима для организма. Содержащиеся в продукте минералы поддерживают баланс электролитов, к которым относится натрий.