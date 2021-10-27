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Минздрав разрешил одновременное введение вакцин от гриппа и «Спутника Лайт»

Михаил Алимов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Минздрав разрешил одновременное введение вакцин от гриппа и «Спутника Лайт»
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Минздрав РФ одобрил параллельную вакцинацию «Спутником Лайт» и препаратами от гриппа. Об этом говорится в опубликованной инструкции к препарату.

— Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины «Спутник Лайт» <...> так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении, — написано в инструкции.

Смешивать препараты в одном шприце не допускается, а делать прививки могут в разные части тела. Например, в правое и левое плечо, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что министерство здравоохранения РФ разрешило проводить одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа.В ведомстве отметили, что доклинические исследования показали, что при взаимодействии «Спутника V» с вакциной для профилактики гриппа отсутствовало снижение иммуногенности вакцин при их одновременном введении.

Разработчики из центра «Вектор» ранее рассказали о работе над созданием единой вакцины от коронавирусной инфекции и гриппа. Отмечается, что она включит в себя вирусы гриппа А и В. На данный момент вакцина находится в разработке. Разрабатываемый препарат будет корректироваться под новые штаммы. Эксперты заявили, что вакцинация только от одного из вирусов никак не снижает тяжести течения другого заболевания, поскольку речь идет о выработке разных антител.

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