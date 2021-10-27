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Территорию бывшей промзоны «Красный Строитель» реорганизуют в Москве

Виктория Сикерина

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Территорию бывшей промзоны «Красный Строитель» реорганизуют в Москве
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Дорожная улицаКарта всех событий

Проект комплексного развития бывшей промышленной зоны «Красный Строитель» на юге столицы одобрили на заседании Градостроительно-земельной комиссии города. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 27 октября.

По его словам, работы проведут в рамках реализации программы «Индустриальные кварталы».

Территория бывшей промзоны расположилась между Варшавским шоссе и вторым маршрутом Московских центральных диаметров (МЦД-2). В настоящий момент здесь находятся склады, гаражи и магазины автозапчастей.

— Площадь территории бывшей промзоны «Красный строитель», подлежащей комплексному развитию, составляет почти 35 гектаров. В будущем здесь появятся детские сады, школы, поликлиники, а также производственные объекты, в которых будет создано 4,6 тысячи новых рабочих мест, — заявил заммэра.

Владимир Ефимов добавил, что инвестор вложит около 100 миллиардов рублей в развитие указанного пространства.

В понедельник, 25 октября, заместитель мэра Москвы сообщил, что более 300 свободных земельных участков, которые с июля 2021 года выявила Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости на территории столицы, реорганизуют под детские и спортивные площадки, парковки и зеленые зоны.

Он подчеркнул, что один из таких участков уже благоустроили в Гольянове. На нем появилась открытая бесплатная автостоянка для местных жителей.

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