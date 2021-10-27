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Доктор Мясников назвал болезни, которые могут лишить возможности ходить

Анна Михалюк

Общество
Доктор Мясников назвал болезни, которые могут лишить возможности ходить
Фото: pixabay.com

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие болезни могут привести к проблемам с опорно-двигательным аппаратом.

— Любая болезнь, которая укладывает вас на постель, может лишить возможности ходить. Хромота или невозможность поддерживать вертикальное состояние присуща многим болезням. Классическая причина потери возможности ходить — атеросклероз периферических сосудов, потому что бляшка может «сесть» где угодно: сердце, сонная артерия, почки, сосуды ног, кишечник. К людям с повышенным фактором риска развития атеросклероза относятся курильщики, люди с повышенным холестерином, сахаром, избыточным весом, с физической неактивностью, артериальной гипертонией. При ходьбе мышца требует больше крови, но из-за бляшки, осевшей в сосудах ног, крови в больших объемах туда не поступает. У человека начинают болеть ноги, он не может нормально ходить, — рассказал врач в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Доктор Мясников объяснил, почему антибиотики бесполезны при некоторых заболеваниях.

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