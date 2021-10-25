Мясников объяснил, почему антибиотики бесполезны при некоторых болезнях

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При вирусном бронхите и кашле не нужно принимать антибиотики. Такое заявление сделал врач и телеведущий Александр Мясников.

Антибиотики могут перестать действовать при бесконтрольном применении, считает доктор.

— Просто подождите, дайте противокашлевые. Посмотрите, может это не инфекционный [бронхит], потому что в большинстве случаев именно не инфекционный, — отметил врач в эфире телеканала «Россия 1».

Также медик подчеркнул, что антибиотики категорически противопоказаны при гайморите.

— Антибиотики вне больницы вы можете принимать, когда у вас стрептококковая ангина с температурой 40 для профилактики болезней сердца, когда у вас у половые инфекции или у вас была или есть пневмония, и вы лечите ее в домашних условиях, — заключил Мясников.

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