«Уничтожают всех»: почему самые покупаемые в пандемию таблетки опасны при ковиде

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Пандемия коронавируса в 2020–2021 годах привела к всплеску интереса к различным лекарственным препаратам. Список из десяти самых популярных из них опубликовал Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). О том, почему именно эти лекарства пользовались у россиян наибольшим спросом и чем опасно их бесконтрольное применение, — в материале «Вечерней Москвы».

Согласно данным ЦРПТ, являющегося оператором системы маркировки «Честный знак», с августа 2020 года россияне купили десятки миллионов упаковок таких лекарств, как «Цефтриаксон», парацетамол и «Азитромицин». Кроме того, востребованными оказались «Арбидол», «Дексаметазон», «Амоксиклав», «Цефотаксим», «Амоксицилин», «Эликвис» и «Левофлоксацин». Большая часть этих препаратов — шесть из десяти — является сильнодействующими антибиотиками.

Волшебная таблетка

Популярность всех указанных препаратов врач-терапевт Виктор Лишин объясняет тем, что люди, чувствуя заболевание, ищут волшебную таблетку, которая от него спасет. Однако, по словам собеседника «ВМ», данные лекарства неправильно пить без консультации врача.

— Вирус антибиотиками не лечится. Это самая большая ошибка. «Азитромицин», например, очень серьезно влияет на сердечный ритм, поэтому его прием должен быть обсужден с врачом. И это должно быть только по медицинским показаниям при присоединении бактериальной инфекции, — отметил специалист.

Среди первых трех он назвал хорошим парацетамол, который является жаропонижающим средством. Его используют, чтобы сбить температуру, в этом смысле он считается самым лучшим и эффективным. Но и он в больших концентрациях может оказать токсическое влияние на печень. Поэтому при его использовании необходимо быть аккуратным, добавил Лишин.

Препараты старые

Врач-иммунолог Владимир Болибок назвал другую причину популярности перечисленных препаратов. Дело в том, что все они входят в методические рекомендации по амбулаторному и стационарному лечению пациентов с COVID-19. Собственно, прямо по этому списку их и покупают.

— Где-то люди это делают сами, где-то приходят на дом врачи. Но это только в Москве, в богатых городах выдают лекарства на дом, а есть регионы, где просто дают список и люди по нему идут за препаратом в аптеку, — пояснил эксперт.

Все эти препараты не новые. Многие из них используются десятки лет. Но те же российские иммуномодуляторы, хорошо повышающие иммунную защиту, почему-то в список популярных не вошли, констатировал Болибок. Он не исключил, что это связано с отсутствием доступа их производителей к клиническим комитетам, создающим рекомендации по лечению.

— Что касается новых и новейших препаратов, то это в основном госпитальная группа. Они включены в лечение уже госпитализированных пациентов с тяжелой и крайне тяжелой формой. К ним относятся таргетные препараты, моноклональные антитела, плазма переболевших, противоковидный иммуноглобулин. Но в обычных аптеках их нет, и они нескоро там, скорее всего, появятся. Ну и цена на них такая, что розничная аптека даже брать не будет. Цена там такая, что этот препарат раз в полгода купят — смысла нет держать на реализацию, обычно на заказ делается, — рассказал эксперт.

Бьют и по хорошим бактериям, и по плохим

Сами по себе антибиотики из списка наиболее популярных наносят вред не напрямую, уточняет Болибок. Для клеток человека данный вид препаратов — совершенно инертное вещество, которое с нашим организмом никак не взаимодействует.

— Антибиотики уничтожают микробов — вредных, полезных, как правило, всех вместе. Есть антибиотики селективного действия, которые больше патогенных микробов уничтожают и меньше полезных. А есть те, которые уничтожают всех. Ущерб наносится нормальной микрофлоре организма человека, — объяснил спикер.

В последних методических рекомендациях по лечению COVID-19 применение антибиотиков было разрешено не с первого дня болезни, а в случае, если имеются признаки вторичной инфекции, добавил Болибок. Потому что при пневмонии во время коронавируса антибиотики не помогают никак, заявил он. Их назначают в том случае, если заболевание длится больше недели с температурой и прочим, поскольку длительное воспаление может привести к наслоению инфекций.

Затрудним процесс лечения

Лишин придерживается похожего мнения. По его словам, когда на компьютерной томографии выявляется пневмония, он советует пациентам сдать анализ крови, и только если эти данные показывают наличие бактериальной инфекции, можно пить противобактериальные антибиотики. В иных случаях не надо.

— Антибиотики действуют на иммунную систему, нагружают ее, и организму тяжелее справляться с болезнью. Применяя их при отсутствии бактериальной инфекции, мы, наоборот, затрудняем процессы выздоровления и лечения, — заключил терапевт.

Некоторые люди пытаются самостоятельно определить наличие у себя вторичной инфекции, особенно занимающиеся самолечением. Однако при COVID-19 такой подход к своему здоровью чреват ухудшением состояния и попаданием не просто на койку в больницу, а в реанимацию, говорит Болибок. Это может сделать только врач, заключил спикер.