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Иммунолог рассказал, чем опасен препарат от глистов для животных при лечении COVID-19

Руслан Давлетшин

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Иммунолог рассказал, чем опасен препарат от глистов для животных при лечении COVID-19
Фото: Pexels

Пандемия коронавируса привела к самым необычным экспериментам в сфере здравоохранения. Врачи изначально не знали, как лечить инфекцию, и применяли самые разные препараты. Да и сами заболевшие находили народные средства для профилактики и оказания самим себе медицинской помощи. В их числе — раствор ивермектин. О том, насколько он эффективен и чем опасно его применение при COVID-19, «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Ивермектин, как объясняет специалист, препарат, предназначенный для лечения заболеваний, вызванных паразитами. Он очень активно используется в ветеринарии и как лекарственное средство для людей.

— Препарат высокоэффективный, дешевый очень. Из-под патентной защиты давно вышел, существует много десятилетий, ничего нового в нем нет. Интерес к нему в отношении коронавирусной инфекции появился год назад, когда выяснилось, что в пробирке он высоко снижает титры коронавируса и может рассматриваться как кандидат по применению против COVID-19, — пояснил специалист.

Однако затем многочисленные исследования, говорит Крючков, дали неоднозначные результаты. Выяснилось, что препарат либо слабо помогает в лечении коронавируса, либо не помогает вообще. Так что повсеместно его применение не рекомендовано.

К тому же, добавил врач, у него есть побочные эффекты. В их числе — общая слабость, астения, резкие боли в животе, диарея, запор, тошнота и рвота. Иногда также встречаются сомноленция (нарушение сознания), тремор конечностей, сыпь, воспаление лимфоузлов, отеки, тахикардия, боли головы и мышц.

— Часть из этих признаков связана с лечением серьезных паразитарных заболеваний. Проблема в том, что, когда препарат начинает активно действовать, гельминты начинают умирать, и возникают выраженные воспалительные реакции в ответ на умирание личинок. Из-за этого часть симптомов связана не с самим препаратом, а с паразитами, которые умирают, — пояснил спикер.

Основная проблема сейчас заключается в том, что в разных странах, в том числе в России, люди самостоятельно стали использовать дешевый препарат для животных в качестве средства борьбы с коронавирусом. По словам Крючкова, в этом случае дозы значительно превышают допустимые для людей, что может привести к нежелательным последствиям для организма. Нарушение режима дозирования недопустимо.

Кроме того, в России ивермектин зарегистрирован только в качестве крема для наружного применения при лечении дерматологических заболеваний. На Западе он продается в виде растворов и употребляется перорально.

А поскольку это лекарство предназначено для борьбы с паразитами, использовать его нужно только по назначению. Всемирная организация здравоохранения пока не имеет данных об эффективности ивермектина против COVID-19.

Крючков констатировал, что ситуации, когда какой-то препарат сначала считают эффективным против какого-то заболевания, а затем убеждаются в обратном, нередки. В случае с коронавирусом такие мнения были в отношении гидроксихлорохина, фапиравира, азитромицина, ремдесевира и так далее. Потом в ходе клинических испытаний во время экстренного применения выяснялось, что некоторые из этих лекарств весьма токсичны и приносят больше вреда, чем пользы, либо имеют слабую эффективность.

— Это нормально. Большинство лекарств отсеивается. При этом есть и вполне эффективные антикоагулянты или противовирусные средства, — заключил иммунолог.

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