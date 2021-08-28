Микробиолог рассказал об «американской» версии происхождения COVID-19

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Занимаясь расследованиями о происхождении коронавируса, вызвавшего пандемию в 2020 году, американцы фактически пытаются скрыть собственные преступления и свалить ответственность за них на Китай. Хотя есть информация, что именно в их лабораториях еще в 2015 году был синтезирован вирус, похожий на COVID-19, заявил в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» микробиолог, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин.

— Американцы не хотят признавать, что вирус SARS-CoV-2 — это их разработка. Именно ее они, возможно, планировали использовать в качестве биологического оружия. Но факты — упрямая вещь. Никакого природного резервуара для этого вируса нет. А статья в научном журнале Nature medicine от 2015 года есть, и там подробно описывается, как его создавали. При этом цели его использования доподлинно остаются неизвестными. В статье говорится, что ученые создали вирус из человеческого вируса SARS (коронавирус, выявленный в 2002 году и вызывающий атипичную пневмонию — прим. «ВМ») и коронавируса китайской летучей мыши, — пояснил специалист.

Более того, в 2014 году президент Барак Обама запретил подобные опасные эксперименты на территории США, и, по словам Игоря Никулина, испытания нового вируса перенесли в Китай и Швейцарию. В этой связи микробиолог напомнил, что первые вспышки эпидемии в конце 2019 года как раз произошли в Ухани, а затем на границах Швейцарии с Францией и Швейцарии с Италией.

Также он обратил внимание на факт закрытия в августе 2019 года из-за утечки опасных веществ Форта-Детрик в штате Мэриленд. Там расположен Армейский научно-исследовательский институт имени Уолтера Рида — крупнейшее биомедицинское научно-исследовательское учреждение армии США, с 1943 года занимающееся разработками и экспериментами в сфере биологического оружия.

— Не исключено, что утечка COVID-19 произошла именно там и в Ухань вирус «подбросили». Может быть, она и была случайной, но затем глобалисты и Демократическая партия США решили воспользоваться историей и повернуть ее против Дональда Трампа. Иначе бы они не смогли его победить на президентских выборах в ноябре 2020 года, — предположил Игорь Никулин.

О докладе разведки США о происхождении коронавируса стало известно вечером в пятницу, 27 августа. Несекретную часть документа, в частности, опубликовал телеканал CNN. В материалах сказано, что вирус SARS-CoV-2 не создавался как биологическое оружие. Плюс названы две версии попадания COVID-19 в человеческую популяцию: инцидент в лаборатории и естественный контакт с зараженным животным. При этом официальные власти Китая до вспышки эпидемии не имели представлений об этом вирусе.

В Китае уже отреагировали на публикацию американцев и назвали доклад научно необоснованным. Там считают, что вопрос появления вируса должны изучать ученые, а не военные.

Доклад американской разведки, с точки зрения эксперта, пока ни к каким последствиям не приведет. Однако США продолжат дрейфовать в сторону искусственного происхождения, и к началу следующего года они окончательно придут к этому выводу. А в утечке из лаборатории обвинят Китай, заключил микробиолог.