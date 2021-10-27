Диетолог назвала пять правил здорового питания

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Врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева назвала пять основных правил питания, которых должны придерживаться люди для сохранения здоровья.

Специалист отметила, что еда должна быть разнообразной, так как каждый продукт имеет свою ценность. Она посоветовала употреблять все виды круп, мяса и рыбы, фруктов, овощей, бобовых, орехов, ягод, семечек с учетом личных особенностей, таких как аллергия или проблемы с ЖКТ.

По словам диетолога, отдавать предпочтение следует простым продуктам с минимумом ингредиентов и без лишних примесей.

Также Пугачева рекомендует добавлять в рацион достаточное количество пищевых волокон, чтобы сохранить здоровье микробиоты кишечника. Это отражается на иммунитете, настроении и репродуктивной функции человека.

Кроме того, человеку необходимо следить за количеством потребляемых масла и холестерина. Диетолог отметила, что обезжиренным и слишком жирным продуктам лучше предпочесть те, которые обладают средней жирностью. Например, при выборе сметаны лучше отдать предпочтение жирности 10–15 процентов.

— Субпродукты, сало, яйца, сыры — все с высоким содержанием холестерина. Их нельзя включать в рацион без ограничений. В небольшом количестве они принесут пользу. Кусочек сала два раза в месяц — на пользу. А каждое утро два бутерброда с салом или вечером картошка на сале — это неправильно, — приводит слова специалиста Пятый канал.

Еще одним правилом здорового питания Пугачева назвала употребление специй и напитков. По ее словам, чай, кофе и какао содержат соединения с антиоксидантными свойствами. А такие приправы, как красный и черный перец, имбирь, куркума, повышают не только разнообразие пищи, но и устойчивость человека, добавила специалист.

До этого врач-диетолог Марина Макиша рассказала, что зимой людям требуется специальное питание, так как организму нужны дополнительные питательные вещества, микроэлементы и витамины.