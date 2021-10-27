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В России за сутки обнаружили 36 582 новых случая коронавируса

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки обнаружили 36 582 новых случая коронавируса
Фото: unsplash

За сутки в России заразились коронавирусом 36 582 человека. Об этом в среду, 27 октября, сообщили в «Оперштабе Москвы».

В России за сутки обнаружили 36 582 новых случая коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

При этом у 8,3 процента не выявлены клинические проявления болезни. Количество смертельных случаев составило 1 123. Российские врачи вылечили 29 151 пациента.

В России за сутки обнаружили 36 582 новых случая коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Таким образом, за все время пандемии коронавируса в РФ им заболел 8 352 601 человек. Полностью выздоровели 7 242 735 пациентов, а летальных исходов насчитывается 233 898, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

До этого врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус заявил, что человечество не сможет победить коронавирус при нынешних темпах вакцинации, а если они сохранятся, то мир ждет бесконечное число волн COVID-19. Специалист отметил, что люди, не сделавшие прививку, служат так называемой площадкой для вируса, где он меняется, преобразовываясь в новые штаммы. Эта ситуация послужит для инфекции неиссякаемым ресурсом.

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