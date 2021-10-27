Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

График движения некоторых поездов по МЖД изменится в конце октября

Виктория Сикерина

Город
График движения некоторых поездов по МЖД изменится в конце октября
Фото: АГН Москва

Расписание движения некоторых поездов по Белорусскому, Киевскому, Савеловскому и Ярославскому направлениям и по Большому кольцу (БМО) Московской железной дороги (МЖД) изменится в конце октября. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в среду, 27 октября.

Нововведения в графике связаны с модернизацией инфраструктуры столичной магистрали.

Самые крупные изменения ожидают электрички и аэроэкспрессы 30 и 31 октября на Савеловской и Белорусской линиях, в том числе на первом маршруте Московского центрального диаметра (МЦД-1). На участке специалисты подключат второй главный путь к новой платформе станции Окружная. Работы стартуют в 22:10 по местному времени. Они продлятся в течение суток. Поезда будут следовать по соседним путям.

Также с 27 по 31 октября заменят стрелочные переводы на остановочных пунктах Куровская, Москва — Товарная — Смоленская и Москва — Пассажирская — Киевская и участке Малино — Усады Окружные БМО МЖД.

При этом на станции Москва — Пассажирская — Казанская железнодорожники обновят стрелочный перевод и произведут выправку и балластировку путей.

— 30-31 октября на участке Москва — Мытищи Ярославского направления МЖД запланированы работы по модернизации системы автоматического регулирования движения поездов, — отметили в пресс-службе магистрали столицы.

Также выправку пути проведут на участке Сергиев Посад — Пост в ночь с 30 на 31 октября и с 31 октября на 1 ноября, передает официальный сайт МЖД.

До этого пресс-службе ЦППК рассказали, что стоимость билета на фирменные экспрессы Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) изменится с 3 по 8 ноября текущего года. Нововведения коснутся проезда в поездах между столицей и Владимиром, Александровом, Калугой, Дубной, Рязанью, Тулой и платформой Крутое.

Читайте также:
ПоездаМЖДрабочий график президента
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Левыкин
Алексей Левыкин

Святой защитник русской земли

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Человек не из той горстки

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жертвы философии успеха

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кастинг для арендатора

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Многодетные семьи поддержали

Все мнения
О проекте