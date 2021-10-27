График движения некоторых поездов по МЖД изменится в конце октября

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Расписание движения некоторых поездов по Белорусскому, Киевскому, Савеловскому и Ярославскому направлениям и по Большому кольцу (БМО) Московской железной дороги (МЖД) изменится в конце октября. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в среду, 27 октября.

Нововведения в графике связаны с модернизацией инфраструктуры столичной магистрали.

Самые крупные изменения ожидают электрички и аэроэкспрессы 30 и 31 октября на Савеловской и Белорусской линиях, в том числе на первом маршруте Московского центрального диаметра (МЦД-1). На участке специалисты подключат второй главный путь к новой платформе станции Окружная. Работы стартуют в 22:10 по местному времени. Они продлятся в течение суток. Поезда будут следовать по соседним путям.

Также с 27 по 31 октября заменят стрелочные переводы на остановочных пунктах Куровская, Москва — Товарная — Смоленская и Москва — Пассажирская — Киевская и участке Малино — Усады Окружные БМО МЖД.

При этом на станции Москва — Пассажирская — Казанская железнодорожники обновят стрелочный перевод и произведут выправку и балластировку путей.

— 30-31 октября на участке Москва — Мытищи Ярославского направления МЖД запланированы работы по модернизации системы автоматического регулирования движения поездов, — отметили в пресс-службе магистрали столицы.

Также выправку пути проведут на участке Сергиев Посад — Пост в ночь с 30 на 31 октября и с 31 октября на 1 ноября, передает официальный сайт МЖД.

До этого пресс-службе ЦППК рассказали, что стоимость билета на фирменные экспрессы Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) изменится с 3 по 8 ноября текущего года. Нововведения коснутся проезда в поездах между столицей и Владимиром, Александровом, Калугой, Дубной, Рязанью, Тулой и платформой Крутое.