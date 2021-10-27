Названо важное изменение в сознании россиян

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В последние несколько лет россияне изменили свое отношение к переездам внутри страны. Об этом рассказал председатель крупной исследовательской организации Денис Соколов.

По словам эксперта, жители страны стали чаще уезжать из мегаполисов, предпочитая им региональные центры. По его словам, если в молодости россияне стремятся в крупные города, то с появлением семьи они больше волнуются о качестве жизни и хотят создать комфортные для себя и детей.

— И вот это очень важно — то, чему научились сейчас россияне: что в жизни есть разные периоды, которые можно проводить в разных местах, — пояснил Соколов.

Специалист отметил, то в России наблюдается перераспределение потоков населения. Люди уезжают в те локации, которые подходят для их стиля жизни и образу занятий. Наибольшей популярностью у россиян пользуются южные регионы. Он убежден, что такой тренд обусловлен особенностями исторического развития страны.

— Русский человек всегда был лишен моря и собственной земли. Это желание — иметь собственный дом на морском побережье — и доминирует сейчас. Человек может выбирать стиль жизни. Если ты не любишь театры, зачем тебе жить в Москве или Санкт-Петербурге? — цитирует Соколова Lenta.ru.

До этого урбанист, автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман рассказал, что тренд на переезд в города-миллионники изменила пандемия коронавирусной инфекции, в результате россияне стали чаще возвращаться в родные места.