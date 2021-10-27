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Эксперты рассказали, с чем связан дефицит элитной недвижимости

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперты рассказали, с чем связан дефицит элитной недвижимости
Фото: freepik.com

Эксперты рассказали, что элитная недвижимость становится дефицитной, несмотря на достаточно высокие цены. Причина в том, что престижные районы уже застроены, а квартиры раскуплены и их владельцы не торопятся выставлять жилье на продажу.

По словам специалистов, цены на новостройки премиум-класса растут быстрее, чем на элитные квартиры: за последние три года элитное жилье дорожало в среднем на 2 процента в квартал, а премиальное — на 4 процента.

— Элитные проекты становятся все более штучными и эксклюзивными, тогда как сектор новостроек премиум-класса уже более активный с точки зрения числа сделок и объема предложения. Более динамичное обновление линейки новых проектов премиум-класса обуславливает интенсивный рост цен на них по сравнению с элитным сегментом, где новинки стали редкостью, — пояснил коммерческий директор крупной девелоперской компании Дмитрий Железнов.

Директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова отметила, что в столице объекты элитной недвижимости сосредоточены в центральном районе Москвы — на Остоженке, Патриарших прудах, Арбате. Она добавила, что элитная недвижимость есть не только в столице: в городах с высоким уровнем экономической активности и в крупных курортных центрах постепенно появляются высокобюджетные качественные проекты, передает издание «Профиль».

До этого эксперт объяснил, где в Москве нужно покупать квартиру.

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