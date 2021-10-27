Ветклиники Подмосковья будут работать в обычном режиме с 28 октября по 7 ноября

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Государственные ветеринарные клиники Московской области в период нерабочих дней будут работать в обычном режиме, сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минсельхоз.

— Ветеринарные клиники Подмосковья продолжат оказывать услуги, направленные на сохранение жизни и здоровья животных, в период с 28 октября по 7 ноября. На территории области будут открыты 82 государственных лечебно-профилактических отдела, — рассказал глава ведомства Сергей Воскресенский.

Сообщается, что три подразделения в Мытищах, Коломне и Ногинске будут работать круглосуточно для оказания неотложной ветпомощи.

При посещении клиник необходимо соблюдать социальную дистанцию и пользоваться средствами индивидуальной защиты. Записаться на прием можно через сайты клиник или позвонив по телефону.

Нерабочие дни объявили в Московской области с 28 октября по 7 ноября. В эти дни будет приостановлена работа торговых центров и кинотеатров.

До этого стало известно, что около 400 тысяч питомцев посетили бюджетные ветклиники Москвы за год.