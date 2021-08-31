Около 400 тысяч питомцев посетили бюджетные ветклиники Москвы за год

Фото: vk / Сергей Собянин

Государственные ветеринарные учреждения столицы посетили свыше 400 тысяч животных за последний год. За указанное время врачи оказали около одного миллиона 200 тысяч медицинских услуг. Об этом сообщили во вторник, 31 августа, в День ветеринарного работника.

Ежегодно специалисты ветклиник проходят курсы повышения квалификации, из-за чего питомцам москвичей оказывается высокого качества помощь. При этом за последние несколько лет в ветеринарные учреждения Москвы завезли свыше 480 единиц современной техники: рентгены, томографы, ультразвуковые аппараты и многое другое.

В настоящий момент по городу курсируют 11 передовых автомобилей экстренной помощи, которые готовы оказать срочную медицинскую помощь животным. Отмечается, что за год число вызовов на дом выросло на 17 процентов.

Приоритетная задача ветеринарных клиник столицы — предотвращение опасных болезней путем прививания домашних питомцев. Например, поставить вакцину от бешенства можно в московских центрах вакцинации животных. При этом количество временных прививочных пунктов за год увеличилось вдвое.

Помимо этого, в ветеринарной службе Москвы работают ветсанэксперты, которые проверяют продукты питания на рынках, ярмарках и складах. Специалисты отвечают за то, чтобы на прилавки попадали исключительно безопасные товары, отмечает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеринаров с профессиональным праздником во вторник, 31 августа.

— Поздравляю ветеринаров с профессиональным праздником! Вы делаете наш город добрее. Чтобы помогать животным, нужно большое сердце, — написал он.