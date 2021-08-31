Сергей Собянин поздравил ветеринаров с профессиональным праздником
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеринаров с профессиональным праздником. Об этом он написал на собственной странице в соцсети «ВКонтакте» во вторник, 31 августа.
Он отметил, что в последнее время в столице устанавливают специализированную технику в ветеринарных клиниках: томографы, рентгены, УЗИ и многое другое. При этом город оснащен 11 автомобилями, которые готовы экстренно выехать к больному животному.
— Поздравляю ветеринаров с профессиональным праздником! Вы делаете наш город добрее. Чтобы помогать животным, нужно большое сердце, — заявил Сергей Собянин.
По его словам, в Москве вдвое увеличилось количество временных пунктов для прививания питомцев. Также в городе запустили сервис по поиску животных.
— А еще ветсанэксперты работают на рынках и ярмарках — следят за безопасностью продуктов. Спасибо за такую важную работу, — передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова столичного мэра.
Во вторник, 31 августа, Сергей Собянин также поздравил народного артиста России, режиссера Алексея Учителя, который отмечает 70-летие. Мэр Москвы отметил талант режиссера и его вклад в развитие искусства.