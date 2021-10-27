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«Пусть отдыхают»: Мясников поддержал россиян, решивших провести нерабочие дни на курортах

Анастасия Колоскова

Общество
«Пусть отдыхают»: Мясников поддержал россиян, решивших провести нерабочие дни на курортах
Фото: Youtube / Россия 1

Телевизионный доктор Александр Мясников не увидел ничего плохого в том, что люди во время длинных выходных решили выехать на заграничные курорты. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Врач выразилнедоумение общественным порицанием тех, кто решил провести вынужденные длительные выходные на морском побережье. Он отметил, что таким образом туристы выпадут из так называемой внутренней «цепи передачи инфекции», что никак не ухудшит эпидемическую обстановку в стране.

— Что в Турции, что в Египте уровень инфицирования значительно ниже, чем сегодня в России, там строгий контроль ПЦР-тестов, по прилете в Россию также контроль. Пусть отдыхают, если деньги есть! — резюмировал Мясников.

До этого Александр Мясников рассказал, какие больные коронавирусом наиболее опасны. По его словам, настоящую опасность представляют инфицированные коронавирусом люди в первые дни болезни.

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