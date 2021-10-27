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Зимой на дежурство по водоемам Москвы выйдут 26 судов на воздушной подушке

Виктория Сикерина

Город
Зимой на дежурство по водоемам Москвы выйдут 26 судов на воздушной подушке
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

На водоемах Москвы в зимний сезон будут дежурить 26 судов на воздушной подушке. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства в среду, 27 октября.

Такую технику используют для спасения пострадавших на воде. Судна способны перемещаться по акватории рек и прудов и заболоченной местности, преодолевать неровности и ломаный лед со скоростью от 50 до 80 километров в час.

— Для сохранения хорошей видимости в любую погоду судна оснащены незамерзающими лобовыми стеклами. В зависимости от модификации в салоне можно разместить от одного до трех пострадавших в сопровождении дежурной смены и необходимые средства спасения — лестницу, спасательные доски, надувные устройства спасения из ледяной полыньи, — отметили в пресс-службе ведомства.

Также к зиме подготовили подвижные спасательные посты в автомобилях повышенной проходимости. Каждую единицу техники специалисты оснастили необходимыми вещами: средствами спасения, устройством с самозатягивающейся петлей для спасения животных, медицинским оборудованием для оказания первой помощи и надувной мотолодкой.

— Перед началом зимнего периода московские спасатели на воде и водолазы проходят дополнительную подготовку: оттачивают навыки управления судном на воздушной подушке, спасения из ледяной полыньи и оказания первой помощи пострадавшему, — заключили в комплексе.

До этого заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что свыше 600 тонн мусора собрал коммунальный флот в водной акватории Москвы за 2021 год.

По его словам, работы выполнили в Москве-реке и судоходной части Яузы.

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