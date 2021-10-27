Аксенов заявил, что в Крыму не собираются вводить блокпосты и локдаун

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В Крыму не планируется введение локдауна и системы блокпостов, как это сделано в Севастополе. Об этом в среду, 27 октября, заявил глава республики Сергей Аксенов.

— По Крыму полного локдауна не будет, не вижу в данном случае целесообразности [закрывать] все учреждения, бизнес и так далее. Неделя будет нерабочая, как и по всей стране, но тем не менее бизнес с ограничениями, но работать будет, — передает его слова ТАСС.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом в регионе во многом зависит от жителей Крыма. Аксенов призвал к их сознательности и необходимости соблюдать введенные эпидемические ограничения.

Он также сообщил, что на полуострове намерены ввести экспресс-тесты на COVID-19.

— У нас одна из компаний заявилась на реализацию инвестиционного проекта - производство тестов, которые сертифицированы и приравнены к ПЦР Роспотребнадзором. Если такое производство будет запущено, ожидается, что тест будет стоить до 800 рублей. <…> Считаем, что если вооружить врачей, даже на плановые выезды, <… > [ведь их] точность высока, может поможет разрядить ситуацию, — рассказал глава республики.

Он сообщил, что тесты планируется использовать такие тесты во время туристического сезона в следующем году.

До этого сообщалось, что на въезде в Севастополь во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября установят блокпосты. Людей без кода будут разворачивать в обратном направлении. Это сделано, чтобы не допустить потока туристов в Севастополь во время нерабочей недели. Дальше город вернется к обычному режиму.