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Блокпосты для проверки QR-кодов установят на въездах в Севастополь

Михаил Алимов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Блокпосты для проверки QR-кодов установят на въездах в Севастополь
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

На въезде в Севастополь во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября установят блокпосты. Об этом в понедельник, 25 октября, заявил губернатор региона Михаил Развожаев.

— В период нерабочих дней предлагаю установить пункты контроля на въезде в город. Блокпосты, которые у нас были в прошлом году. Их цель — контроль на въезде у приезжающих людей QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании, — передает его слова РИА Новости.

Он отметил, что людей без кода будут разворачивать в обратном направлении. Это сделано, чтобы не допустить потока туристов в Севастополь во время нерабочей недели. Дальше город вернется к обычному режиму.

По словам губернатора, ситуация с коронавирусом остается тяжелой. Необходим дополнительный коечный фонд. Во время нерабочих дней в городе закроются большинство заведений, останутся работать навынос кафе и рестораны, а также продовольственные магазины.

До этого сообщалось, что Мурманская область, Калмыкия и Хабаровский край вслед за еще несколькими регионами вводят на своей территории систему QR-кодов, свидетельствующих о проведенной вакцинации или перенесенном коронавирусе. В Мурманской области она вступит в силу с 30 октября, в Хабаровском крае — с 1 ноября, а в Калмыкии — с 1 декабря.

Ограничительные меры в связи с пандемией продолжают вводить во многих регионах России.

Свердловская область введет QR-коды досрочно — с 30 октября. Изначально ввести такие ограничительные меры планировалось с 8 ноября.

Нерабочие дни в Пермском крае начнутся 25 октября и продлятся до 7 ноября.

Кроме того, посещение мероприятий и общественных мест в Санкт-Петербурге будет возможно только при наличии QR-кода с 1 ноября.

Режим QR-кодов в Забайкальском крае введут с 25 октября. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Осипов.

Северная Осетия с 26 октября вводит систему QR-кодов для доступа в некоторые общественные заведения. С этого же периода по 7 ноября вводится и режим нерабочих дней.

Систему QR-кодов и ряд других ограничений вводят в Камчатском крае с 30 октября. Например, в регионе будут отстранены от работы непривитые чиновники, пожилых людей переведут на удаленную работу, а для школьников установят каникулы. Без сопровождения родителей дети до 14 лет не смогут посетить торговые центры.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

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