Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Северная Осетия вводит режим нерабочих дней и систему QR-кодов с 26 октября

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Северная Осетия вводит режим нерабочих дней и систему QR-кодов с 26 октября
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Северная Осетия с 26 октября вводит систему QR-кодов для доступа в некоторые общественные заведения. С этого же периода по 7 ноября вводится и режим нерабочих дней. Соответствующее постановление в субботу, 23 октября, подписал глава региона Сергей Меняйло.

—С 26 октября до улучшения эпидемиологической ситуации приостанавливается проведение массовых публичных мероприятий, в том числе общественно-политического и развлекательного характера, — говорится на сайте правительства республики.

Посещение заведений общественного питания, бассейнов, фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных залов, театров, кинотеатров и концертных залов, культурно-досуговых учреждений допускается только с наличием QR-кода, сообщающего о вакцинации или перенесенном коронавирусе.

В Северной Осетии вводят обязательную вакцинацию для работников, оказывающих услуги населению, работающих в сфере транспорта и здравоохранения. Полностью приостанавливается работа ночных заведений.

— Работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы не менее 30 процентов всех сотрудников (при условии, что мера не нарушает функционирование учреждения), а также сотрудников старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями либо предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, — сообщают региональные власти.

Ограничительные меры в связи с пандемией продолжают вводить во многих регионах России.

Свердловская область введет QR-коды досрочно — с 30 октября. Изначально ввести такие ограничительные меры планировалось с 8 ноября.

Нерабочие дни в Пермском крае начнутся 25 октября и продлятся до 7 ноября.

Кроме того, посещение мероприятий и общественных мест в Санкт-Петербурге будет возможно только при наличии QR-кода с 1 ноября.

Режим QR-кодов в Забайкальском крае введут с 25 октября. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Осипов.

Систему QR-кодов и ряд других ограничений вводят в Камчатском крае с 30 октября. Например, в регионе будут отстранены от работы непривитые чиновники, пожилых людей переведут на удаленную работу, а для школьников установят каникулы. Без сопровождения родителей дети до 14 лет не смогут посетить торговые центры.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

Читайте также:
Северная ОсетияКоронавирусдлинные выходные
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Все мнения
О проекте