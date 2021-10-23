Северная Осетия вводит режим нерабочих дней и систему QR-кодов с 26 октября

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Северная Осетия с 26 октября вводит систему QR-кодов для доступа в некоторые общественные заведения. С этого же периода по 7 ноября вводится и режим нерабочих дней. Соответствующее постановление в субботу, 23 октября, подписал глава региона Сергей Меняйло.

—С 26 октября до улучшения эпидемиологической ситуации приостанавливается проведение массовых публичных мероприятий, в том числе общественно-политического и развлекательного характера, — говорится на сайте правительства республики.

Посещение заведений общественного питания, бассейнов, фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных залов, театров, кинотеатров и концертных залов, культурно-досуговых учреждений допускается только с наличием QR-кода, сообщающего о вакцинации или перенесенном коронавирусе.

В Северной Осетии вводят обязательную вакцинацию для работников, оказывающих услуги населению, работающих в сфере транспорта и здравоохранения. Полностью приостанавливается работа ночных заведений.

— Работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы не менее 30 процентов всех сотрудников (при условии, что мера не нарушает функционирование учреждения), а также сотрудников старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями либо предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, — сообщают региональные власти.

Ограничительные меры в связи с пандемией продолжают вводить во многих регионах России.

Свердловская область введет QR-коды досрочно — с 30 октября. Изначально ввести такие ограничительные меры планировалось с 8 ноября.

Нерабочие дни в Пермском крае начнутся 25 октября и продлятся до 7 ноября.

Кроме того, посещение мероприятий и общественных мест в Санкт-Петербурге будет возможно только при наличии QR-кода с 1 ноября.

Режим QR-кодов в Забайкальском крае введут с 25 октября. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Осипов.

Систему QR-кодов и ряд других ограничений вводят в Камчатском крае с 30 октября. Например, в регионе будут отстранены от работы непривитые чиновники, пожилых людей переведут на удаленную работу, а для школьников установят каникулы. Без сопровождения родителей дети до 14 лет не смогут посетить торговые центры.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.