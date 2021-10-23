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Систему QR-кодов вводят на Камчатке с 30 октября

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Систему QR-кодов вводят на Камчатке с 30 октября
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Систему QR-кодов и ряд других ограничений вводят в Камчатском крае с 30 октября. Об этом в субботу, 23 октября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

— С учетом более-менее стабильной эпидемиологической ситуации в крае бизнес просит не закрывать полностью работу предприятий. Считаю, что мы можем на это пойти, соблюдая при этом необходимые требования безопасности. Поэтому оперативным штабом принято решение не закрывать полностью учреждения, а дать возможность работать с посетителями, которые с помощью QR-кодов смогут подтвердить наличие вакцинации от коронавируса или уже перенесенной инфекции. Система коснется учреждений общепита, фитнес-залов, театров, музеев, библиотек, а также будет распространяться на конгрессно-выставочные мероприятия и любые собрания свыше 40 человек, — цитирует пресс-служба губернатора края Владимира Солодова.

Кроме того, в регионе будут отстранены от работы непривитые чиновники, пожилых людей переведут на удаленную работу, а для школьников установят каникулы. Без сопровождения родителей дети до 14 лет не смогут посетить торговые центры.

Ограничительные меры в связи с пандемией продолжают вводить во многих регионах России.

Свердловская область введет QR-коды досрочно — с 30 октября. Изначально ввести такие ограничительные меры планировалось с 8 ноября.

Нерабочие дни в Пермском крае начнутся 25 октября и продлятся до 7 ноября.

Кроме того, посещение мероприятий и общественных мест в Санкт-Петербурге будет возможно только при наличии QR-кода с 1 ноября.

Режим QR-кодов в Забайкальском крае введут с 25 октября. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Осипов.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

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