Забайкалье вводит режим QR-кодов с 25 октября

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Режим QR-кодов в Забайкальском крае введут с 25 октября. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Осипов. Об этом в субботу, 23 октября, сообщили в пресс-службе местного правительства.

— С 25 октября при посещении музеев, театров, кинотеатров, санаториев, гостиниц, маникюрных салонов и ряда других общественных мест необходимо будет предъявить QR-коды, сертификаты о прививках от COVID, а также справки, подтверждающие перенесенное заболевание. Соответствующее постановление подписал губернатор Забайкальского края Александр Осипов, — говорится на сайте правительства региона.

Отмечается, что для непривитых граждан старше 65 лет вводится обязательная самоизоляция. Всех пожилых сотрудников работодатели обязаны перевести на удаленную работу. Дети до 18 лет могут посещать различные кружки, секции, музеи и концерты только в сопровождении родителя или законного представителя.

Ограничительные меры в связи с пандемией продолжают вводить во многих регионах России.

Свердловская область введет QR-коды досрочно — с 30 октября. Изначально ввести такие ограничительные меры планировалось с 8 ноября.

Нерабочие дни в Пермском крае начнутся 25 октября и продлятся до 7 ноября.

Кроме того, посещение мероприятий и общественных мест в Санкт-Петербурге будет возможно только при наличии QR-кода с 1 ноября.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.