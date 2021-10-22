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Нерабочие дни в Пермском крае введут с 25 октября по 7 ноября

Полина Долганова

Общество
Нерабочие дни в Пермском крае введут с 25 октября по 7 ноября
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Нерабочие дни в Пермском крае начнутся 25 октября и продлятся до 7 ноября. Об этом в пятницу, 22 октября, пишет РИА Новости.

Уточняется, что с 30 октября в регионе также планируют ввести обязательную самоизоляцию для всех непривитых граждан.

Ограничительные меры в связи с пандемией продолжают вводить во многих регионах России.

Так, Свердловская область введет QR-коды досрочно — с 30 октября. Изначально ввести такие ограничительные меры планировалось с 8 ноября.

Также посещение мероприятий и общественных мест в Санкт-Петербурге будет возможно только при наличии QR-кода с 1 ноября.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

Президент также предоставил регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с COVID-19. Субъекты при необходимости смогут ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября, заключил Путин.

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