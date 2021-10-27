Эрдоган обсудит с Байденом возвращение 1,4 миллиарда долларов за истребители F-35

Фото: Администрация президента РФ

Турецкий президент Реджеп Эрдоган собирается обсудить с американским лидером Джо Байденом вопрос возвращения средств, направленных на покупку у США истребителей F-35, которые не были поставлены из-за покупки российского вооружения Турцией. Об этом в среду, 27 октября, Эрдоган заявил журналистам.

— Главной темой переговоров будет F-35, за которые мы заплатили 1,4 миллиарда долларов. На низшем уровне у нас есть информация о том, что США якобы собираются погасить тот долг через F-16. Так это или нет, мы узнаем у Байдена. Если это так, то, возможно, мы пойдем по этому пути решения вопроса, — передают его слова «Известия».

До этого США исключили Турцию из программы по производству новейших истребителей F-35 из-за покупки страной российских систем ПВО С-400. После этого Вашингтон предложил Анкаре приобрести более старые самолеты F-16.

Глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что страна может закупить российские истребители Су-35 и Су-57, если США заморозят продажу своих самолетов F-16 так же, как сделали с моделью F-35.