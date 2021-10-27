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Рафик Загрутдинов оценил готовность спортцентра с бассейном в столице на 65 процентов

Виктория Сикерина

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Рафик Загрутдинов оценил готовность спортцентра с бассейном в столице на 65 процентов
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Чертановская улица Карта всех событий

Готовность физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на Чертановской улице в Южном административном округе (ЮАО) столицы составляет 65 процентов. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в среду, 27 октября.

Специалисты уже завершили 40 процентов работ по устройству вентилируемых фасадов. Также на 80 процентов готова черновая отделка. В настоящий момент рабочие начали монтаж технологического оборудования водоподготовки бассейна.

— Основные строительные работы на объекте планируется выполнить до конца текущего года, — заявил глава ведомства.

Загрутдинов добавил, что на территории ФОК строители почти обустроили наружные сети, закрыли тепловой контур для эксплуатации здания зимой в будущем.

В скором времени стартует благоустройство прилегающих к спортивному комплексу территорий.

До этого Анастасия Пятова рассказала, что физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Нагатинском Затоне по решению градостроительно-земельной комиссии столицы.

Земельный участок для строительства объекта будет предоставлен сроком на шесть лет.

ФОК будут возводить по адресу улица Судостроительная, владение 18, корпус 41.

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