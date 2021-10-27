Песков оценил желание Зеленского вернуть Крым вслед за скифским золотом

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма вслед за скифским золотом являются притязаниями на российскую территорию.



По словам пресс-секретаря, высказывание Зеленского является не чем иным, как заявлением о территориальных притязаниях к РФ. Он предостерег о возможных последствиях.

— Подобные заявления могут иметь свои негативные последствия, — цитируют Пескова «Известия».

Также он отметил, что Россия намеренна проанализировать дальнейшие судебные перспективы со скифским золотом и продолжат отстаивать интересы России в данном вопросе.

Ранее Зеленский заявил, что решение амстердамского суда о передаче украинской стороне скифского золота является долгожданной победой, а само решение назвал справедливым.

В феврале 2014 года драгоценную коллекцию из двух тысяч экспонатов вывезли на выставку в Амстердам из четырех музеев, расположенных в Крыму. Но после вхождения полуострова в состав РФ Голландия отказалась возвращать артефакты и Украине, и Крыму. Во вторник, 26 октября, амстердамский апелляционный суд постановил передать золото украинской стороне.